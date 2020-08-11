У Тихановской призвали Лукашенко отдать власть мирно

У Тихановской призвали не применять насилие против граждан. Фото ex-press.by.
Штаб основной конкурентки Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской призвал руководство страны к мирному диалогу о передаче власти народу без насилия и потрясений.
Такое заявление опубликовано в Telegram-канале "Наша нива". В нем говорится о поддержке всех, кто протестует против фальсификаций мирным способом".
"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами", – сказано в сообщении.
В штабе призвали власти не применять насилие против мирных граждан.
"Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", – подчеркнули у Тихановской.
Telegram "Наша нива"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Есть информация о пострадавших и жертвах.
Тихановская подала жалобу в ЦИК и потребовала признать результаты голосования недействительными.