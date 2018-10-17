Сучасні міжнародні відносини: що означають останні зміни клімату у сфері прав людини і що саме висвітлила справа Олега Сенцова?

Поки вчені з різних країн продовжують ламати списи навколо того, чи є зміни клімату Землі наслідками людської діяльності або проявами періодичних кліматичних циклів, у сучасних міжнародних відносинах починають проявлятися тенденції, що згодом можуть мати негативні наслідки для усього світу.

Наразі виглядає так, що брутальне поводження Кремля з українським режисером Олегом Сенцовим та іншими затриманими громадянами України, відверте і безкарне нехтування ним думки міжнародної правозахисної спільноти здається заохотило інші авторитарні режими до безцеремонного ставлення щодо своїх політичних опонентів та інакодумців.

І хоча резонансна справа стосовно можливого вбивства саудівського журналіста і блогера Джамала Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня все ще перебуває у стадії розслідування, вчора, 16 жовтня, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та Верховний представник Європейського союзу) висловили свою стурбованість і наголосили, що: "Ті, хто несе відповідальність за його зникнення, мають бути притягнуті до відповідальності".

Між тим, є підстави вважати, що це не поодинокий випадок: останнім часом явно почастішали випадки розправи над незалежними журналістами, дисидентами та активістами в низці країн по всьому світу.

У цьому зв’язку не може не викликати занепокоєння й нещодавня відставка постійного представника США в ООН Ніккі Гейлі, яка була відомою не лише своїм рішучим засудженням російської окупації Криму і дій Кремля у Східній Україні, а й постійною підтримкою проблематики прав людини. До речі, саме Ніккі Гейлі назвала Раду ООН з прав людини "лицемірною і корисливою" організацією, яка "перетворює права людини на насмішку". Як відомо, цю Раду критикували за те, що до її складу часто входять країни із вельми сумнівною репутацією у сфері прав людини. Багатьом у світі це не сподобалось, можливо тому, що Хейлі нарешті назвала речі своїми іменами?..

Отже, може йтися про певну загрозливу тенденцію та взагалі ерозію ставлення до прав людини на міжнародній арені.