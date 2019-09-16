"Есть красные линии": у Путина жестко высказались о "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у всех подписантов Минских соглашений якобы есть "красные линии", которые могут помешать проведению саммита "нормандской четверки" по инициативе Украины. Они, по его мнению, вытекают из этих договоренностей.

Кроме того, как передает Интерфакс-Украина, Песков подчеркнул, что последние заявления власти Украины о путях урегулирования ситуации на Донбассе подчеркивают необходимость тщательной подготовки встречи в "нормандском формате".

"Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным", – сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования на Донбассе.

Дмитрий Песков EADaily

Песков также добавил, что конкретных сроков проведения саммита нет. По его словам, сейчас осуществляются контакты, "чтобы прояснить продуктивность саммита".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

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