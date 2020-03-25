Главная Новости
25 марта • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

14.3т
Читать материал на украинском

У принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 71-летний принц Уэльский прошел тест на болезнь, и он дал положительный результат. Врачи описываю его симптомы, как слабые: "но в остальном он в добром здравии".

Сейчас он вместе с супругой герцогиней Корнуольской находится на самоизоляции в поместье в Шотландии. 72-летняя жена принца Чарльза также прошла тестирование на вирус, но он был отрицательный.

"Невозможно установить, от кого принц заразился вирусом из-за большого количества работы, которую он выполнял в силу своей публичности за последние недели", – сообщили представители королевской семьи.

Новость обновляется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
1
Смешно
1
Интересно
21
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Украл? Или просто взял поиграться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги