У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 71-летний принц Уэльский прошел тест на болезнь, и он дал положительный результат. Врачи описываю его симптомы, как слабые: "но в остальном он в добром здравии".

Сейчас он вместе с супругой герцогиней Корнуольской находится на самоизоляции в поместье в Шотландии. 72-летняя жена принца Чарльза также прошла тестирование на вирус, но он был отрицательный.

"Невозможно установить, от кого принц заразился вирусом из-за большого количества работы, которую он выполнял в силу своей публичности за последние недели", – сообщили представители королевской семьи.

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