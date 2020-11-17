Лукашенко сделал своей вертикалью 'эскадроны смерти, страха и лжи', – оппозиционер

Для подавления протестов у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко осталось три инструмента.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько. По его словам, это комендантский час, "эскадроны смерти" и часть военнослужащих, защищающих режим.

"Эскадроны" становятся главной единицей в вертикали управления Александра Лукашенко. Не министерства, не концерны, не депутатские объединения, а именно "эскадроны смерти", "эскадроны страха", "эскадроны лжи", – заявил оппозиционер.

Отвечая на вопрос, какую позицию заняла армия, политик констатировал: "С армией пока беда. Потому как настоящих генералов, как генерал Захаренко, которого убили эскадроны смерти Лукашенко, в Беларуси, к сожалению, нет. Мы видим, что армия частично задействована в подавлении протеста народа. Это спецподразделения, спецроты. И это уже нарушение Конституции и законов Беларуси", – сказал Лебедько.

По его оценкам, общая численность таких военных, "абсолютно преданных Лукашенко", составляет несколько тысяч человек. "Они сидят у его кормушки, им дают по 10 килограммов мяса, им обещают квартиры и материально-финансовый паек".

Вместе с тем он подчеркнул, что большинство офицеров армии и милиции "остается в мундире, на котором еще нет крови". "И армия – это в основном сыновья, мужья тех, кто выходит на протесты", – добавил политик.

Как писал OBOZREVATEL, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что народ продолжит сопротивление режиму Лукашенко, но возможно, в партизанском формате.