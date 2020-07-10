У главной достопримечательности Турции забрали статус музея: что будет со Святой Софией

Собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и разрешили использовать его в качестве мечети.

Соответствующее решение принял Государственный совет страны (высший административный суд) 10 июля, сообщает CNN Turk.

Таким образом суд отменил решение Совета министров от 24 ноября 1934 года, которым собор был превращен из мечети в музей.

У Собора Святой Софии забрали статус музея

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора на объект мусульманского культа. В нем он ссылается на решение суда, принятого ранее в пятницу.

Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть. Twitter Реджепа Эрдонага

Здание, в котором располагается музей Святой Софиии, было построено в VI веке и относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Более тысячи лет оно оставалось крупнейшим в мире христианским храмом, но после завоевания города Османской империей в 1453 году его превратили в мечеть.

Twitter Реджепа Эрдонага

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