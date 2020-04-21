Резко меняется цвет: обнаружено новое необычное последствие коронавируса. Фото до и после

У двух инфицированных коронавирусом врачей из Центральной больницы Уханя (Китай) болезнь спровоцировала резкий гормональный сбой и потемнение кожи.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Врачи Ю Фан и Ху Вейфенг заболели еще в январе, пишет издание Metro.

У инфицированных COVID-19 врачей кожа поменяла цвет Коллаж

К изменению цвета кожи привело повреждение печени, ставшее причиной гормонального дисбаланса. Оба мужчины находились в критическом состоянии, их удалось спасти только благодаря методу экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Один из врачей был прикован к постели почти 40 дней, второго лечили с 7 февраля по 22 марта. Только 11 апреля он снова смог разговаривать.

Доктор Ю Metro

Доктор Ю до заражения COVID-19 Metro

Лечащие врачи Ю Фана и Ху Вейфенга допустили, что подобную реакцию могло вызвать и лекарство, которое медикам давали в самом начале терапии. Потемнение кожи является одним из побочных эффектов препарата.

Специалисты надеются, что цвет кожи у обоих врачей нормализуется на фоне улучшения функции печени.

Доктор Ху Metro

Доктор Ху до заражения COVID-19 Metro

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании объявили, что начнут испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах уже в четверг, 23 апреля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!