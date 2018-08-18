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У берегов Коста-Рики произошло мощное землетрясение: все подробности

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У берегов Коста-Рики вечером 17 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр подземных толчков располагался в 173 километрах к юго-востоку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, всего в 96 километрах к западу от панамского города Давид и в 3 километрах от портового города Гольфито в Коста-Рике.

Очаг землетрясения располагался на глубине 44 километра.

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Сообщений о погибших и пострадавших, а также об угрозе цунами не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в южной части Италии.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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