Тяжелые ранения: в Канаде неизвестные порезали прохожих ножами

В центре канадского Торонто двое неизвестных мужчин, вооруженные ножами, тяжело ранили двоих прохожих.

Инциденты произошли в четверг, 12 апреля, в Палмерстон - Литл Итали, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, передает телеканал CTV.

Медики утверждают, что травмы пострадавших представляют опасность для жизни. Одного из мужчин ранили в спину, у второго – ранение грудной клетки.

Полиция начала расследование нападений в рамках одного дела. Правоохранители не исключают, что нападавших или их сообщников могло быть больше. В розыск объявлены двое молодых мужчин возрастом около 20 лет.

Свидетелей происшествия и всех жителей Торонто призвали сообщать полиции любую информацию, связанную с нападениями.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года неизвестные совершили подобное нападение в Торонто, ранив 7 человек.