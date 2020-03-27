Глава польской Европейской народной партии, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что коронавирус COVID-19 на сегодняшний день является единственным врагом поляков.

Из-за вспышки новой болезни он призвал отложить выборы. Об этом экс-премьер Польши написал на своей странице в Twitter 27 марта. "Отложите выборы. Даже Путин это понял", – обратился он к политикам.

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Туск подчеркнул, что в условиях пандемии "политическая конкуренция должна быть заменена солидарностью и пропагандой правды".

"Это касается как властей, так и оппозиции. Будьте критичны, но ответственны", – написал он.

Дональд Туск Спутник

Отметим, первый тур президентских выборов в Польше назначен на 10 мая 2020 года.

Dzisiaj wirus jest jedynym wrogiem Polaków, nie szukajcie innego. Konkurencję polityczną musi zastąpić solidarność, a propagandę prawda. Dotyczy to władzy, ale także opozycji. Bądźcie krytyczni, ale odpowiedzialni. Odłóżcie wybory. Nawet Putin to zrozumiał. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 27, 2020

Напомним, правительство Польши ввело в стране режим эпидемии. По состоянию на 17:30 пятницы, 27 марта, в Польше официально подтверждено 1 289 случаев заражения коронавирусом (16 летальных).

Карта распространения болезни в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас заразился коронавирусом.

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