Глава польской Европейской народной партии, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что коронавирус COVID-19 на сегодняшний день является единственным врагом поляков.
Из-за вспышки новой болезни он призвал отложить выборы. Об этом экс-премьер Польши написал на своей странице в Twitter 27 марта. "Отложите выборы. Даже Путин это понял", – обратился он к политикам.
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Туск подчеркнул, что в условиях пандемии "политическая конкуренция должна быть заменена солидарностью и пропагандой правды".
"Это касается как властей, так и оппозиции. Будьте критичны, но ответственны", – написал он.
Дональд Туск
Спутник
Отметим, первый тур президентских выборов в Польше назначен на 10 мая 2020 года.
Dzisiaj wirus jest jedynym wrogiem Polaków, nie szukajcie innego. Konkurencję polityczną musi zastąpić solidarność, a propagandę prawda. Dotyczy to władzy, ale także opozycji. Bądźcie krytyczni, ale odpowiedzialni. Odłóżcie wybory. Nawet Putin to zrozumiał.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 27, 2020
Напомним, правительство Польши ввело в стране режим эпидемии. По состоянию на 17:30 пятницы, 27 марта, в Польше официально подтверждено 1 289 случаев заражения коронавирусом (16 летальных).
Карта распространения болезни в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас заразился коронавирусом.
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