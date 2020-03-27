Главная Новости
27 марта • обновлено в 18:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Туск призвал отложить выборы из-за пандемии коронавируса

3.1т
Читать материал на украинском

Глава польской Европейской народной партии, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что коронавирус COVID-19 на сегодняшний день является единственным врагом поляков.

Из-за вспышки новой болезни он призвал отложить выборы. Об этом экс-премьер Польши написал на своей странице в Twitter 27 марта. "Отложите выборы. Даже Путин это понял", – обратился он к политикам.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Туск подчеркнул, что в условиях пандемии "политическая конкуренция должна быть заменена солидарностью и пропагандой правды".

"Это касается как властей, так и оппозиции. Будьте критичны, но ответственны", – написал он.

Дональд Туск

Дональд Туск

Спутник

Отметим, первый тур президентских выборов в Польше назначен на 10 мая 2020 года.

Напомним, правительство Польши ввело в стране режим эпидемии. По состоянию на 17:30 пятницы, 27 марта, в Польше официально подтверждено 1 289 случаев заражения коронавирусом (16 летальных).

Карта распространения болезни в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас заразился коронавирусом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Туск
Место
Польша
Теги
болезнь инфекция вирус политика
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Да что там Путин - даже Туск это понял, что и правда невероятно. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Оказывается, что Путин бог и у поленьев.))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Он Алекс
Он Алекс
Все верно, сейчас только неадекваты будут проводить- референдумы, выборы, крестовые ходы, сборища, и тд
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
Он Алекс, Че, очередной майдан отменяется?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги