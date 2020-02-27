Турция заявила о готовности к военной спецоперации в Идлибе

Турция завершила свою подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибской зоне деэскалации. По истечению срока, отведенного режиму Башара Асада для отвода войск за пределы зоны, ограниченной сочинскими договоренностями, вооруженные силы Турции выполнят возложенную на них миссию", – сказал Челик.

Турция завершила подготовку к операции в Идлибе

Челик подчеркнул, что решимость Анкары в отношении ситуации в Идлибе абсолютная, непоколебимая и бескомпромиссная. Он также резко высказался в адрес Российской Федерации.

"Утверждения о необходимости дислокации войск в зоне деэскалации с целью обеспечения безопасности лишены всякого смысла. С точки зрения Турции, изменение статуса-кво на северо-западе Сирии недопустимо и этот факт должна принять Россия", – отметил он.

Омер Челик aa.com.tr

По его словам, действия Асада нарушают сочинские соглашения. А точку в этом вопросе, без сомнений, поставит встреча президентов Турции и России.

"Анкара заявила о готовности провести встречу в самом скором времени. По итогам переговоров будут конкретизированы шаги по Сирии", – подытожил Челик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна недовольна переговорами с Россией касательно ситуации в Идлибе, которые продолжались на протяжении двух дней. Он подчеркнул, что Турция готова начать военную операцию в регионе.

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