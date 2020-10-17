Турция в Черном море нашла новое месторождение газа, – Эрдоган

Турецкое исследовательское судно "Фатих" обнаружило в Черном море дополнительные запасы природного газа на новом месторождении.

Об этом в субботу, 17 октября, в эфире NTV сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 миллиардов кубометров газа", — сказал президент.

По его словам, общий объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд куб. м.

Открытие поможет снизить зависимость Турции от поставок газа из других стран, отметил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не прекратит поиски углеводородов как в Черном море, так и в Средиземном.

"Это значит, что газ станет дешевле для нашего населения. Мы сможем предложить людям услуги по низкой цене. Реализовать дополнительный газ планируем в 2023 году", – добавил турецкий лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года турецкое судно "Фатих" обнаружило новые месторождения природного газа в Черном море обьемом в 320 миллиардов кубометров. Тогда речь также шла об участке "Дунай-1" и районе города Кыркларели.