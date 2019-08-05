Турция объявила о новой военной операции в Сирии: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Такое высказывание прозвучало во время церемонии открытия автомагистрали, сообщает Reuters.

"Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", — заявил глава государства.

Турция идет на новую войну в Сирии "24"

Он добавил, что Анкара уже уведомила Россию и США о своих планах.

Как известно, Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и их вооруженное крыло — "Отряды народной самообороны" (YPG).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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