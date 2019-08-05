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Турция объявила о новой военной операции в Сирии: что известно

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Такое высказывание прозвучало во время церемонии открытия автомагистрали, сообщает Reuters.

"Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", — заявил глава государства.

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Турция идет на новую войну в Сирии

Турция идет на новую войну в Сирии

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Он добавил, что Анкара уже уведомила Россию и США о своих планах.

Как известно, Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и их вооруженное крыло — "Отряды народной самообороны" (YPG).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В январе 2018 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.

  • Настоящее обострение началось в феврале 2018 года. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне. Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".

  • 15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.

  • 4 марта Турция нанесла мощные авиаудары по проправительственным сирийским силам, которые поддерживает Россия. Погибли 36 бойцов.

  • 18 марта 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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