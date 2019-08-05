Турция объявила о новой военной операции в Сирии: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Такое высказывание прозвучало во время церемонии открытия автомагистрали, сообщает Reuters.
"Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", — заявил глава государства.
Турция идет на новую войну в Сирии
"24"
Он добавил, что Анкара уже уведомила Россию и США о своих планах.
Как известно, Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и их вооруженное крыло — "Отряды народной самообороны" (YPG).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе 2018 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.
Настоящее обострение началось в феврале 2018 года. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне. Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".
15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.
4 марта Турция нанесла мощные авиаудары по проправительственным сирийским силам, которые поддерживает Россия. Погибли 36 бойцов.
18 марта 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.
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