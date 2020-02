Турция начала военную операцию в Сирии: все детали, фото и видео

Турецкие военные в четверг, 20 февраля, пошли в наступление на позиции сирийской армии президента Башара Асада в провинции Идлиб.

О происходящем сообщили в соцсетях. В частности журналист Чарльз Листер написал в Twitter, что началась наземная атака (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его информации, операция проводится в населенном пункте Найраб, в районе которого ранее в феврале боевиками был сбит один из вертолетов ВВС Сирии. Также в сторону данного селения направилась колонна турецкой военной техники, в том числе несколько танков. Кроме того, сообщается об ударах артиллерии.

Турция начала военную операцию в Сирии Twitter Pavel_XII

Войска Ассада совместно с российскими наемниками ответили на удар Турции ракетами.

Российский беспилотник был сбит, возможно, снова турецким спецназом с использованием ПЗРК. При этом самолеты Ассада и РФ, как написал в Twitter журналист Юлиан Репке, продолжили наносить удары по городам.

Отмечается, что взятие Найраба — первая часть операции по возвращению оппозицией контроля над городом Саракиб, который расположен на пересечении двух ключевых шоссе Сирии M4 и M5.

BREAKING - #Turkey's military has launched a ground attack (w. small #NLF contingent) on Nayrab in #Idlib, now held by pro-#Assad forces.



2 #Russia UAVs downed - likely with MANPADS. Heavy MRL fire.



Unverified reports say #Russia special forces have evacuated the broader area. pic.twitter.com/n3fW5jVzRb — Charles Lister (@Charles_Lister) February 20, 2020

This is VERY significant.



60 anti-tank guided missiles used in #Idlib/#Aleppo in 19 days.#Turkey's surge in ATGM supplies to #NLF has resulted in the most intense use of ATGMs in all 9yrs of #Syria's war -- one component of #Ankara's attempt to slow #Assad's advance. https://t.co/VY89JSwogU — Charles Lister (@Charles_Lister) February 19, 2020

Российские и сирийские военные самолеты обстреливают ракетами позиции ополченцев и турецких войск в городе Каминас в восточной части Идлиба. pic.twitter.com/tFuy6ecaRJ — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) February 20, 2020

#BREAKING

The Turkish Army begins military operations against the Assad regime in Idlib province.

M60 are heading towards Nayrab, special forces are heading to the frontline.

Artillery working against regime positions.

Regime and Russian planes keep striking nearby towns.#Syria pic.twitter.com/f9sHdyFV3P — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 20, 2020

Turkish special forces launched an operation to recapture the town or al-Nairab near Saraqeb, Idlib. The operation is supported by Turkish MRLS fire. A Russian drone was downed, possibly again by Turkish special forces using MANPADs. pic.twitter.com/X7iOP3a7XV — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

Россия и президент Сирии Башар Асад 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

Переговоры по Идлибу были сорваны и Эрдоган объявил о начале военной операции.

В сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.

Кроме того, сирийским повстанцам удалось захватить в одном из недавних боев российский танк Т-90.

Напомним, в начале февраля сирийские повстанцы уничтожили технику и живую силу армии Асада. Атака произошла возле Алеппо и Идлиба.

