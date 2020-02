Турецкий самолет экстренно сел из-за коронавируса

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус COVID-2019 у пассажира.

Об этом сообщает РИА Новости. Самолет направлялся из Тегерана в Стамбул. На борту находятся 132 человека, врачи измеряют температуру пассажиров и другие показатели состояния их здоровья.

Отметим, что в Иране число заразившихся коронавирусом достигло 43 человек, а количество летальных исходов выросло до 8. Минздрав зафиксировал 15 новых случаев заражения за прошлые сутки (24 февраля), трое заболевших скончались.

Turkish Airlines @TK_TR plane flying from Tehran to Istanbul was diverted to Ankara at Turkish health ministry's request over suspicion that passenger has #CoronaVirus pic.twitter.com/SsuZsTBfRM