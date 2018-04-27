ЦРУ впервые возглавила женщина: кто она такая

Исполняющим обязанности главы Центрального разведывательного управления США стала Джина Гаспел.

Это стало возможным после официального назначения бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на должность государственного секретаря США, передает "Укринформ".

"После приведения Майка Помпео к присяге в качестве государственного секретаря, заместитель директора ЦРУ Джина Гаспел стала исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления", - говорится в документе, распространенном пресс-офисом ЦРУ.

Джина Гаспел kp.ru

Как сообщал "Обозреватель", Джина Хаспел стала первой женщиной-руководителем за 71 год существования ЦРУ.

Она - кадровый сотрудник ведомства с более чем 30-летним стажем. Гаспел работает в ЦРУ с 1985 года, имеет большой опыт работы за рубежом. Занимала посты замдиректора службы внешней разведки и антитеррористического центра.

"Джина является примерным офицером разведки и преданным патриотом, у которой более чем 30-летний опыт работы на агентство. Она признанный лидер с впечатляющей способностью добиваться цели и вдохновлять окружающих", – говорил Помпео после ее назначения на должность заместителя.

При этом даже в США репутация Хаспел довольно неоднозначна. Ряд американских СМИ утверждали, что она якобы разрешала применение пыток во время командования секретной тюрьмой США в Таиланде в 2002 году.

Из-за этого несколько членов комитета разведки в Сенате США убеждали Трампа не назначать ее на должность заместителя Помпео.