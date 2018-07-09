ЦРУ поздравило Россию картой с украинским Крымом: у Лаврова обиделись. Фотофакт

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) приветствовало участников четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, в том числе и Российскую Федерацию, в Twitter.

Примечательно, что в сообщении с подборкой данных из "Мировой книги фактов ЦРУ" была прикреплена карта России без оккупированного украинского полуострова Крым в составе.

Это возмутило посольство России в США, которое в ответ посоветовало скорректировать карту, добавив туда украденный Крым.

"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", — написали российские дипломаты в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму удивили гигантской картой с ошибками.