ЦРУ поздравило Россию картой с украинским Крымом: у Лаврова обиделись. Фотофакт

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) приветствовало участников четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, в том числе и Российскую Федерацию, в Twitter.
Примечательно, что в сообщении с подборкой данных из "Мировой книги фактов ЦРУ" была прикреплена карта России без оккупированного украинского полуострова Крым в составе.
Это возмутило посольство России в США, которое в ответ посоветовало скорректировать карту, добавив туда украденный Крым.
"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", — написали российские дипломаты в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму удивили гигантской картой с ошибками.
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