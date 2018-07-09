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ЦРУ поздравило Россию картой с украинским Крымом: у Лаврова обиделись. Фотофакт

5.5тЧитать новость на украинском

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) приветствовало участников четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, в том числе и Российскую Федерацию, в Twitter.

Примечательно, что в сообщении с подборкой данных из "Мировой книги фактов ЦРУ" была прикреплена карта России без оккупированного украинского полуострова Крым в составе.

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Это возмутило посольство России в США, которое в ответ посоветовало скорректировать карту, добавив туда украденный Крым.

"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", — написали российские дипломаты в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму удивили гигантской картой с ошибками.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаЧемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
ЦРУ
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
это настоящий праздник для хохлов!!! ну надо же, американцы пририсовали Крым Украине! :-)
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Перемога дня. я считаю
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Обозный бред, в твитах совсем даже не ЦРУ, и чаще не русские дипломаты, очередное говно обозные и зрадная перемога
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