Цена – $119: в США разработали первые тест-системы для самодиагностики коронавируса

В США утвердили первый тест для самодиагностики коронавируса, который позволяет людям делать его дома без помощи врачей. Стоит он 119 долларов.

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Американские медики уверяют, что это может помочь расширить возможности тестирования в большинстве штатов. Однако сначала он будет доступен только медицинским работникам и пациентам по приказу врача, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что разработчиком выступила компания LabCorp. Для тестирования люди сначала должны зарегистрироваться с помощью онлайн-анкеты. Потом, с разрешения врача, компания доставит комплект для тестирования домой. В него входят ватные тампоны, трубка для забора материала, изолированная сумка и коробка для отправление образца назад.

В США разработали тест-системы для самодиагностики коронавируса

Согласно инструкции, чтобы взять пробу, ватную палочку нужно "погрузить" в каждую ноздрю. Образец придется отсылать обратно в LabCorp, поскольку она работает с диагностическими лабораториями по всей территории страны. Результаты же тестов размещаются в сети Интернет на защищенном веб-сайте компании.

Специалисты подчеркивают, что разрешение на самотестирование в домашних условиях поможет уменьшить риск заражения для медицинских работников и сохранить защитные средства.

В LabCorp уже заявили, что сделают тест доступным в течение ближайших недель. Каждый комплект будет стоить 119 долларов.

Конечно, среди американцев бытует мнение, что такой способ сбора образцов может дать непоследовательные и менее точные результаты. Однако представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан заявил, что агентство позволило проведение теста дома, основываясь на оценках, которые показывают, что "это так же безопасно и точно, как собирать пробы в больнице или другом месте для тестирования" .

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 20 апреля, приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медицинскому оборудованию, лекарств и вакцин для борьбы против COVID-19, одним из главных соавторов которой стала Украина.

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