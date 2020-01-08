Целые семьи и пара молодоженов: опубликованы новые фото пассажиров рокового рейса Тегаран-Киев

В авикатастрофе украинского Boeing 737 в Иране погибли 26 детей. Среди жертв – целые семьи.

Об этом пишет Daily Mail. Авария унесла жизнь девочки, которой было всего полтора года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, целая шведская семья входит в число погибших: Рахель и Микаэла Линдберг, 37 и 40 лет, находились на борту лайнера вместе со своими двумя сыновьями Эриком 9 лет и Эмилем 7 лет.

Семья из Швеции погибла в авиакатастрофе Daily Mail

На фотографии в соцсети Facebook видно, как Линдберги прижались друг к другу, чтобы заcнять празднование шестого дня рождения Эмиля в Барселоне чуть более года назад.

Семья из Швеции погибла в авиакатастрофе Daily Mail

Погибла также семья из Эдмонтона в Канаде. Педрам Мусави, 47 лет, и его жена Моджан Денешманд, 43 года, которые работали в Университете Альберты, стали жертвами вместе со своими двумя маленькими дочерьми Дарьей 14 лет и Дариной 10 лет.

Семья из Канады погибла в катастрофе в Иране Daily Mail

Стали пассажирами рокового рейса также канадские молодожены Араш Поурзараби 26 лет, и Пуне Гурджи 25 лет, из Эдмонтона. Они прилетели в Иран, чтобы пожениться.

Пара была студентами-информатиками. Многие из погибших были иранцами, летевшими назад после зимних каникул в Канаду, где учились.

Погибший в авиакатастрофе британец Мухамед Кадкода-Заде Daily Mail

Погибший в авиакатастрофе британец Саид Хадемсади Daily Mail

Погибший в авиакатастрофе британец Сэм Зукаи Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания МАУ опубликовала полный список пассажиров рухнувшего в Иране самолета.

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