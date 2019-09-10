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11 сентября • обновлено в 00:18
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Целились в Нетаньяху? Сектор Газа ударил ракетами после скандального заявления Израиля: видео

3.1т Читать материал на украинском

Во вторник, 10 сентября, с территории сектора Газа были выпущены две ракеты по южному Израилю, в результате чего едва не пострадал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, который в это время выступал перед избирателями.

Подтверждающее видео появилось в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что премьера увели со сцены охранники, как только послышался вой сирен. Через несколько минут Нетаньяху вернулся и продолжил речь.

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Нетаньяху после слов об аннексии обстреляли ракетами

Нетаньяху после слов об аннексии обстреляли ракетами

Скриншот из видео

Примечательно, что целью мог быть сам премьер, поскольку прямая трансляция его выступления велась в социальных сетях, следовательно место его нахождения было известно всем зрителям.

Как уточняет с ссылкой на израильские силы обороны The Times of Israel, ракеты выпустили по городам Ашдод и Ашкелон. Обе были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Стало известно об одной пострадавшей – 46-летняя женщина не успела укрыться в убежище, в результате чего получила сильное нервное потрясение.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим Нетаньяху сделал скандальное заявление, пообещав аннексировать палестинские поселения на Западном берегу Иордана

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Персона
Биньямин Нетаньяху
Место
Израиль
Тег
ракеты
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