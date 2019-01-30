Три условия: на КремльТВ выдвинули ультиматум к независимости Украины

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что Россию устроит только такая независимая Украина, которая выполнит три ее ключевых условия.

Однако все они сводятся к тому, что независимость государства сохранится только формально. Наглые требования он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Куликов Скриншот видео

"В принципе Российская Федерация приветствовала бы независимую Украину в том случае, если бы она была нейтральной, федеративной и качественно выполняла транзитную функцию", — нагло озвучил требования агрессора Куликов.

Украина Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко также нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

Требование о федерализации Украины озвучил и депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин. Он заявил, что Кремль устроит только такая власть соседней страны, которая выполнит это условие.

О федерализации Украины заговорили и кремлевские пропагандисты. Они увидели признаки ее приближения в отмене запрета на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.

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