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/Новости мира

Три условия: на КремльТВ выдвинули ультиматум к независимости Украины

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Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что Россию устроит только такая независимая Украина, которая выполнит три ее ключевых условия.

Однако все они сводятся к тому, что независимость государства сохранится только формально. Наглые требования он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Скриншот видео

"В принципе Российская Федерация приветствовала бы независимую Украину в том случае, если бы она была нейтральной, федеративной и качественно выполняла транзитную функцию", — нагло озвучил требования агрессора Куликов.

Новости
''Зачем вам независимость?'' На КремльТВ выдвинули наглые претензии к Украине

Украина

Украина

Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко также нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

  • Требование о федерализации Украины озвучил и депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин. Он заявил, что Кремль устроит только такая власть соседней страны, которая выполнит это условие.

  • О федерализации Украины заговорили и кремлевские пропагандисты. Они увидели признаки ее приближения в отмене запрета на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Виртуально цапьё может выдвигать шо хочет, а реально, как сосало писю, так будет сосать и дальше. В отличие от кацапов, у нас к Казларыльне одно условие, которое тупорылое поголовье РФии никак не всасёт, казларылые, идите нах*й
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Крым Андрей
Крым Андрей
Тупые укропропагандоны, как Куликов мог высказать ультиматум? Он представитель власти, официальное лицо? У него есть полномочия?
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