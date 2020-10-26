Треть населения земли не сможет вакцинироваться от COVID-19: названа новая проблема

Треть населения не может быть вакцинирована против коронавируса (COVID-19) из-за неспособности вакцины поддерживать холодовую цепь.

Как пишет la Repubblica, некоторые флаконы нужно хранить при температуре холодильника (от 2 до 8 градусов), но другие – в зависимости от метода приготовления – должны оставаться на уровне -80 градусов от завода и до инъекции.

Если холодовая цепь будет нарушена, этикетка меняет цвет, и вакцина выбрасывается.

Некоторые компании продают флаконы с вакциной в рефрижераторных контейнерах.

"Но это капля в море. В то время как более трехсот компаний усердно работают над разработкой вакцины, лишь некоторые из них работают над тем, чтобы этот продукт прошел "последнюю милю", – говорится в сообщении.

Неправительственные организации в Африке строят холодильники на солнечных батареях. В августе логистическая компания UPS начала строительство двух холодильных складов размером с футбольное поле в Кентукки и Нидерландах.

Для доставки вакцины в труднодоступные деревни решается вопрос об использовании грузовиков для перевозки мороженого.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Великобритании считают, что вакцина против COVID-19 разработанная в Оксфордском университете, прекрасно действует и создает сильный иммунитет к новому заболеванию.