Трампу объявили импичмент по двум статьям: что теперь будет

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям.
Как передает CNN, за первую – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.
За вторую статью – препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте – высказались 229 конгрессменов при необходимых 216. Против проголосовали 198, один воздержался.
Дональд Трамп
"2000"
Далее пакет документов касательно объявления импичмента Трампу направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Именно он будет принимать окончательное решение.
Сам Трамп уже отреагировал на голосование, назвав его политическим самоубийством Демократический партии.
"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент. После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов", – сказал он.
Также Трамп выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.
Белый дом также выпустил официальное заявление по этому поводу. Голосование демократов там назвали "постыдным эпизодом в истории страны".
"Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей. Все эти выходки ясно показывают, что демократы потеряли из виду то, что нужно этой стране, а именно Конгресс, который работает на людей. Их безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года", – отметили у Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонкамежду Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстициипригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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