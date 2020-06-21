Трамп заявил о сокращении американского контингента в Германии из-за России
США сокращают воинский контингент в Германии
Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить численность американских войск в Германии.
Как сообщает Bloomberg, причиной таких мер он назвал недостаточное выделение Берлином средств на оборону, а также поддержку строительства газопровода с Россией.
"Мы должны защитить Германию от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода, совершенно нового трубопровода... Извините, как это работает?" – возмутился Трамп.
Кроме того, он обвинил Германию в нарушении обязательств по платежам НАТО. По словам президента США, Берлин должен альянсу "миллиарды".
Он вспомнил спор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором настаивал на более существенных расходах на оборону страны в качестве члена НАТО.
Говоря о российском трубопроводе, Трамп имел ввиду проект Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". Он оказывал давление на Берлин, чтобы тот отказался от проекта. Но Германия ответила, что, скорее всего, не сможет его заблокировать. Строительство "Северного потока-2" продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".
21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
Группа сенаторов США из обеих партий готовит законодательство, которое расширит санкции против "Северного потока-2". Они коснутся, в том числе, страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода.
В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".
Новые санкции США сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2". Документ с новыми ограничениями уже опубликовали сенаторы.
Ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их СПГ (сжиженный природный газ).