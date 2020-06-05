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6 июня • обновлено в 00:20
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Трамп заявил, что в США готова вакцина против COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявил, что они подготовили два миллиона доз вакцины от COVID-19, но чиновники отказались комментировать эту информацию.

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Как сообщает CBNC, в пятницу, 5 июня, во время пресс-конференции Трамп заявил, что вакцина готова к отправке, осталось только пройти проверку безопасности.

"В вопросе вакцины достигнут огромный прогресс. Мы уже готовы начинать с точки зрения транспортировки и логистики. Сейчас у нас готово более двух миллионов доз, осталось только пройти проверку безопасности", – заявил он.

Однако советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи, который задействован в процессе разработки вакцины, сказал, что ничего о таких заявлениях Трампа не слышал, так что комментировать информацию отказался. Не сказали ничего и другие чиновники. Так, представитель Белого дома сказал, что это компетенция Министерства здравоохранения, но там тоже комментировать отказались и перенаправили журналистов обратно в Белый дом.

Трамп заявил, что в США готова вакцина против COVID-19

Трамп заявил, что в США готова вакцина против COVID-19

Chip Somodevilla

При этом Трамп не сказал о каком производителе вакцин идет речь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что намерен мобилизовать вооруженные силы страны для доставки вакцины от COVID-19 после того, как она будет готова. Тогда он говорил о сроках до конца 2020 года, но у Белого дома не было никаких подтверждений, позволяющих рассчитывать, что к этому времени лекарство будет готово.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
лекарства вирус
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