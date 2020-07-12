Трамп впервые появился в защитной маске. Фото

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса (COVID-19) публично надел защитную маску.

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Как сообщает CNN, это случилось во время посещения военного госпиталя Walter Reed (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я решил надеть маску. Я считаю, что когда вы находитесь в больнице, где разговариваете с военными, людьми, которые только вышли из операционной, то это хорошее место, чтобы носить маску. Я никогда не был против масок, но я считаю, что для них есть место и время", – сказал Трамп.

Ранее он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.

Дональд Трамп в военном госпитале Walter Reed

Дональд Трамп в военном госпитале Walter Reed

Дональд Трамп в военном госпитале Walter Reed

Дональд Трамп в военном госпитале Walter Reed

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп".