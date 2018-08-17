Трамп вернулся к вопросу Крыма: СМИ заявили о предательстве

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности признания аннексированного Крыма российским.

Такое высказывание якобы прозвучало в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах, пишет Independent.

В частности, издание утверждает, что Тамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом.

Дональд Трамп

По его мнению, десятки положений законопроекта являются неконституционным вмешательством в его полномочия как главнокомандующего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года СМИ заявили - на саммите лидеров G7 Дональд Трамп утверждал, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Позже в Белом доме дали понять, что не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

Однако затем в разговоре с журналистами Дональд Трамп ушел от однозначного ответа на вопрос о том, признают ли США Крым в составе России.