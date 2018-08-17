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ПолитикаЭкономика

Трамп вернулся к вопросу Крыма: СМИ заявили о предательстве

32.6тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности признания аннексированного Крыма российским.

Такое высказывание якобы прозвучало в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах, пишет Independent.

В частности, издание утверждает, что Тамп выразил желание отменить директиву Конгресса, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом.

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Дональд Трамп

По его мнению, десятки положений законопроекта являются неконституционным вмешательством в его полномочия как главнокомандующего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года СМИ заявили - на саммите лидеров G7 Дональд Трамп утверждал, что аннексированный Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Позже в Белом доме дали понять, что не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

Однако затем в разговоре с журналистами Дональд Трамп ушел от однозначного ответа на вопрос о том, признают ли США Крым в составе России.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
хохложопые, идите на х...й вместе с трампом, признает не признает поебать. КРЫМ СВОБОДНЫЙ.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
От того,что сказал или скажет Трамп реальность не изменится.Крым-это Россия,а свиноёбы могут на говно изойти.Единственный способ окраинцам вернуть когда-то присвоенное по недоразумению-это объявить войну России и пойти отвоевать полуостров.Чем это закончится сомнений ни у кого не вызывает.
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2 из 3 ответов | показать все
Звягинцева Анна
Звягинцева Анна
Graff Alekss, Чмо черножопое,кого ты тут лечить собрался.Эта старая прости....ка всю свою жизнь пела перед русскими и сейчас будет петь,так как в других странах вы и нах не нужны,уроды
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Graff Alekss
Graff Alekss
Иппу Лох Лов, Evgenii Panasenkov na otkaz Laimu Vaikyle pet pered SVINJMI RYSKIMI, V INTERVY SKAZAL, VU POSMOTRITE NA ETI ROZI RYSKIX SVINEI, I KAK NORMALNUI TSELOVEK MOZET PET DLJ SVINEI V OSOBJX RYSKIX,KOTORUE NE PONIMAYT JZUKA TSELOVETSESKOGO, TOLKO PO SVINSKI ,A ETO XRY, XRU,
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3
2
Мозг Твой
Мозг Твой
Усик все правильно сказал про скот бегающий и орущий "Чей Крым?" Крым принадлежит людям что там живут, а бегать и орать с пеной у рта это удел идиотов и хуторян
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Емеля
Емеля
Мозг Твой, 100%, и эти люди сделали свой выбор.
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