"Трамп сошел с ума!" Дания взорвалась гневом из-за новости о продаже Гренландии

В Дании взорвались возмущениями из-за новости о намерении президента США Дональда Трампа купить остров Гренландию.

Подборку с реакцией топовых политиков королевства опубликовало датское издание Ekstra Bladet. Все они сошлись во мнении, что американский лидер должен забыть о своей идее.

К примеру, бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен вообще не воспринял всерьез новость о коммерческих планах Трампа. "Это, вероятно, первоапрельская шутка, но совсем не по сезону", – отметил политик.

"Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, счастливо прошли", – возмутился представитель Левой партии, депутат Майкл Ааструп.

В свою очередь представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен и вовсе назвал намерения Трампа безумием.

"Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 000 граждан США является абсолютным безумием", – сказал политик.

А лидер Красно-зеленого альянса Дании Пернилле Скипер отметила, что, если Трамп действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, то это о многом говорит. "Гренландия – это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", – заявила депутат.

Аналогичная позиция появилась и на сайте Министерства иностранных дел Дании.

"Гренландия богата такими ценными ресурсами, как природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и новый фронтир для экстремального туризма. Мы открыты для бизнеса, но не продаемся", – говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, скандальная новость была подхвачена простыми жителями Дании и превратилась в повод для стеба и фотожаб.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f