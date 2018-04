Трамп сделал важное заявление по ядерному оружию КНДР

Президент США Дональд Трамп сомневается в улучшении отношений с КНДР и ее лидером Ким Чен Ыном, который якобы отказался от испытаний ядерного оружия.

Трамп на своей странице в Twitter подчеркнул, что еще рано говорить о решении проблемы Северной Кореи.

"Мы далеки от решения вопроса Северной Кореи. Может, все получится, а может - нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, следовало сделать уже давно", — написал он.

Также американский лидер раскритиковал СМИ за утверждения, что США пошли на уступки Ким Чен Ыну в переговорах по денуклеаризации корейского полуострова.

"Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они не уступили ни в чем. Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для мира), закрытие полигона и отказ от дальнейших испытаний", - добавил Трамп.

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago!

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!