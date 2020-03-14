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14 марта • обновлено в 20:35
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Трамп сдал тест на коронавирус. Видео

1.6т
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Президент США Дональд Трамп сдал анализ на коронавирус, результаты которого ожидаются через несколько дней.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу, 14 марта.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ред.). Они направлены в лабораторию", – сказал он.

Дональд Трамп сдал тест на коронавирус

Дональд Трамп сдал тест на коронавирус

Скрин видео

Президент США объяснил, что сдал тест на выявление заболевания после многочисленных вопросов журналистов, почему он этого не сделал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса.

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Автор
Марина Погорилко
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