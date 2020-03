Трамп сдал тест на коронавирус. Видео

Президент США Дональд Трамп сдал анализ на коронавирус, результаты которого ожидаются через несколько дней.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу, 14 марта.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ред.). Они направлены в лабораторию", – сказал он.

Президент США объяснил, что сдал тест на выявление заболевания после многочисленных вопросов журналистов, почему он этого не сделал.

