Трамп сдал тест на коронавирус. Видео

Президент США Дональд Трамп сдал анализ на коронавирус, результаты которого ожидаются через несколько дней.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу, 14 марта.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ред.). Они направлены в лабораторию", – сказал он.

Дональд Трамп сдал тест на коронавирус Скрин видео

Президент США объяснил, что сдал тест на выявление заболевания после многочисленных вопросов журналистов, почему он этого не сделал.

UPDATE: President Trump says that he has now taken a coronavirus test, and expects results within a few days.https://t.co/QhXWE2YxUF — MSNBC (@MSNBC) March 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса.

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