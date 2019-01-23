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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Трамп рассчитывал на сотни миллионов долларов

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Новость из США. Рашагейт. Trump Tower Moscow.

Издание BuzzFeedNews опубликовало во вторник очень детальные подробности проекта строительства Trump Tower Moscow, который, как уверяли в воскресенье в телеинтервью сын Трампа Дональд-младший и пиар-адвокат Трампа Джулиани, "находился в зачаточном состоянии" и по которому "ничего не было, даже никаких черновиков".

В ответ BuzzFeedNews опубликовала фотокопию 15-страничного документа, письма Трампа, подписанного им самим, от 28 октября 2015 года некоему Андрею Розову, российскому девелоперу, который должен был возглавлять строительство с российской стороны. Письмо содержит лицензию на использовании имени Трампа в названии небоскреба, который должен был строиться в Москве с подробным описанием того, что должен был представлять собой этот небоскреб.

Башня, которую собирались строить в Москва-Сити, должна была стать самым высоким небоскребом в Европе и приносить прибыль более $300 миллионов. Проект 100-этажного небоскреба был разработан нью-йоркским архитектором и закончен к сентябрю 2015 года. В башне должно было быть 250 кондоминиумов класса "люкс", 15 этажей должен был занимать отель с не менее, чем 150 номерами. Предполагались фитнесс-центр и спа имени Иванки Трамп, большие площади для офисов и паркинг.

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Один из кондоминиумов, стоимостью $50 миллионов, предполагалось подарить Путину. Каждый из остальных кондоминиумов должен был стоить $250 миллионов. Эти данные подтвердил BuzzFeedNews Феликс Сатер, многолетний партнер Трампа, непосредственно участвовавший в переговорах о строительстве башни.

Трамп должен был получить аванс $4 миллиона предоплату еще до начала претворения проекта в жизнь, и еще миллион несколькими порциями либо к моменту начала строительства, либо через два года после заключения соглашения (если за это время строительство не будет начато). Кроме того, оговаривались солидные проценты от прибыли, в том числе от каждого проданного кондоминиума, от отеля, которые должен был получать Трамп (не вложив в строительство ни цента).

Тогда кандидат в президенты США рассчитывал на доходы, исчисляемые как минимум сотнями миллионов долларов. Всем, кто читает по-английски, интересуется конкретными цифрами предполагаемой прибыли Трампа, фотокопией его письма с подписью или интересуется тем, как должна была выглядеть башня, переговоры о строительстве которой велись как минимум до июня 2016 года, и где она должна была находиться, рекомендую статью BuzzFeedNews по ссылке.

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Тег
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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