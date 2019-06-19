Трамп против "сонного Джо": президент США начал предвыборную кампанию

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании на президентских выборах в США 2020 года.

Об этом он заявил во время выступления на митинге в Орландо (штат Флорида), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим делать Америку великой снова, но потом мы, очевидно, сохраним Америку великой. Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию в борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп.

Дональд Трамп

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Он пообещал, что "никогда, никогда не подведет" своих избирателей.

"Наши радикальные противники-демократы одержимы ненавистью. Они хотят уничтожить нас, они хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем. Это недопустимо, этого не будет", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, Трамп с презрением высказался о своем главном конкуренте на будущих выборах Джо Байдене, назвав его "сонным Джо", "неудачным манекеном", и "слабоумным".

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первая перепалка политиков. Ранее Байден обозвал Трампа в ответ на оскорбления.

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