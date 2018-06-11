Трамп пообещал КНДР "уникальные гарантии безопасности"

Результатом переговоров между КНДР и США Белый дом видит полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова, в обмен на что Трамп предоставит стране "уникальные гарантии безопасности".

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, подчеркнув, что новые гарантии для КНДР отличаются от тех, что Америка была готова предложить ранее, передает "РИА Новости".

"Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - это единственный итог, который примут США", - сказал Помпео.

Вместе с тем Белый дом готов обеспечить достаточную степень уверенности для КНДР, чтобы "они понимали, что денуклеаризация не что-то, что может плохо для них закончиться, а наоборот".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп рассказал о судьбе КНДР после встречи с Ким Чен Ыном.