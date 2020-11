Трамп помиловал индейку по кличке Корн. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп 24 ноября помиловал индейку по кличке Корн (кукуруза) накануне Дня благодарения.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, опубликовав также видео своего выступления на церемонии, которая проходила возле Белого дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"От имени всей семьи Трампом я хочу пожелать каждому американцу здорового и счастливого Дня благодарения! Сегодня мы собрались в Розовом саду, чтобы продолжить любимую ежегодную традицию: официальное помилование президентом (индейки)", – написал он.

"Корн, я дарую тебе полное помилование", – приводит его слова с церемонии ABC.

Несмотря на то, что глава государства обратился только к одной индейке, традиционно жизнь даруют двум. Кличка второй – Коб (початок).

Обоих индеек привезли из Уолкота штат Айова, до церемонии их содержали в отеле Willard Intercontinental.

Первым президентом США, помиловавшим индейку, стал Джон Кеннеди. Это произошло в 1963 году.

Сама традиция чествования индейки берет свое начало с 1947 года, когда птицу подарили тогдашнему президенту Гарри Грумэну.

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition: the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey.... pic.twitter.com/O92pWUKrBv