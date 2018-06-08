Трамп отказался от встречи с Мэй: вскрылась курьезная причина

Президент США Дональд Трамп не будет проводить переговоры с премьер-министром Великобритании Тэрезой Мэй на полях саммита "Большой семёрки" в Канаде.

Как пишет Telegraph со ссылкой на источники в окружении американского лидера, причиной стала усталость от ее "учительского тона".

По информации собеседников издания, Трамп недоволен тем, как Мэй ведёт телефонные переговоры: она быстро переходит к деталям вместо более общего обсуждения, часто выдвигает требования, а также тем, что одёргивает его на людях.

Трамп и Мэй

Экс-сотрудник Белого дома охарактеризовал отношения Трампа и Мэй как "ледяные".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что итоговое заявление может быть подписано без США.

Как известно, конфликт США со странами ЕС и другими государствами начался после объявления Вашингтоном о введении пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза, Мексики и Канады.