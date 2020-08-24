Трамп официально выдвинут на второй президентский срок

Трамп выдвинут на второй президентский срок.

Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок.

Соответствующее решение было принято на съезде партии, который состоялся в понедельник, 24 августа. Голосование происходило в прямом эфире.

Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре. Основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.

Также на съезде 24 августа делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США. Основным оппонентом для него станет кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Он объяснил такую необходимость условиями введения всеобщего голосования по почте.

Позднее они решил не рассматривать перенос выборов главы государства.

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