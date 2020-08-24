МоваЯзык

Топ-темы:

Трамп официально выдвинут на второй президентский срок

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
1,2 т.
Трамп выдвинут на второй президентский срок

Трамп выдвинут на второй президентский срок.

Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок.

Соответствующее решение было принято на съезде партии, который состоялся в понедельник, 24 августа. Голосование происходило в прямом эфире.

Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре. Основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.

Также на съезде 24 августа делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США. Основным оппонентом для него станет кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

СШАВыборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
Поделиться в Facebook
  2. Мир