Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от террористов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его государство вместе с коалицией освободили территории Сирии и Ирака от террористов ИГИЛ.

Слова американского лидера были опубликованы в сообщении Белого дома. "Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции против ИГИЛ, включая силы безопасности Ирака и [вооруженную коалицию] "Силы демократической Сирии" (СДС), Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГИЛ территории в Сирии и Ираке — 100% [самопровозглашенного] "халифата", — написано в документе.

Трамп отметил, что два года назад боевики "контролировали огромные участки территории в Ираке и Сирии". "С тех пор [с января 2017 года] мы вернули более 51 800 кв. км территорий и освободили миллионы сирийцев и иракцев от "халифата ИГИЛ", — сказал Трамп.

Также лидер США пригрозил тем, кто решится вступить в ряды ИГИЛ. "Вы погибнете, если присоединитесь к группировке. Вместо этого подумайте о прекрасной жизни", — пригрозил он.

Трамп добавил, что США вместе с союзниками продолжат работу с целью полностью ликвидировать деятельность террористической группировки.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер США, который планировал полностью вывести войска из Сирии, решил оставить в стране до тысячи военнослужащих. Такое решение Трампа привело к отставке министра обороны Джеймса Маттиса.

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