Трамп назвал взрыв в Бейруте "ужасной атакой".

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в ливанском городе Бейрут, который произошел 4 августа, – результат атаки, а не несчастный случай.

Об этом он сказал на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом, который транслировало USA Today. По словам Трампа, он говорил об этом с некоторыми генералами, и они сказали ему, что столицу Ливана атаковали, взорвав "какую-то бомбу".

"Выглядит, как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Это была какая-то бомба. Это похоже на ужасную атаку", – сказал Трамп.

Отметим, что предварительной причиной чрезвычайной ситуации в столице Ливии является взрыв 2700 тонн селитры во время сварочных работ в портовом составе.

Также глава Белого дома подтвердил готовность США помочь ливанскому народу.

"Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли по меньшей мере 78 человек, четыре тысячи пострадали.