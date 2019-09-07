Трамп начал давить на Зеленского? Появились тревожные данные

Президент США Дональд Трамп предпринимает попытки заставить украинского лидера Владимира Зеленского вмешаться в американские выборы в 2020 году, чтобы помочь ему вновь занять пост главы государства.
Об этом идет речь в материале The Washington Post.
Отмечается, что Зеленский якобы должен посодействовать расследованию против соперника Трампа – кандидата от демократов Джо Байдена. По версии автора, в этом свете США приостановили военную поддержку Украины, чтобы надавить на ее президента.
Трамп может давить на Зеленского
Кроме того, отмечается, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Байдена и его сына.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден пообещал сделать Украину приоритетом внешней политики Америки.
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