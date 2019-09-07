Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп начал давить на Зеленского? Появились тревожные данные

44.9т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп предпринимает попытки заставить украинского лидера Владимира Зеленского вмешаться в американские выборы в 2020 году, чтобы помочь ему вновь занять пост главы государства.

Об этом идет речь в материале The Washington Post.

Отмечается, что Зеленский якобы должен посодействовать расследованию против соперника Трампа – кандидата от демократов Джо Байдена. По версии автора, в этом свете США приостановили военную поддержку Украины, чтобы надавить на ее президента.

Новости
"Забил" на все? Выяснилось, на что Трамп променял встречу с Зеленским

Трамп может давить на Зеленского

Трамп может давить на Зеленского

Кроме того, отмечается, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Байдена и его сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден пообещал сделать Украину приоритетом внешней политики Америки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд Трамп Джо Байден Владимир Зеленский
Место
США
Поделиться в Facebook
21
Комментарии
302
43
Смешно
44
Интересно
123
Печально
61
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Аха-ха! Ну Обсос и отмочил! Президент США ну никак не может победить без президента обосранных шароварников. Помощь будет в отправке на избирательные участки майданутых,чтобы от вони из обосранных шаровар избиратели разбежались
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
ЯК ВИ ВСЕ ЗНАЄТЕ ,ЩО КАЗАВ ТРАМП ,ЗЕЛЕНСЬКОМУ,, ПРО ЩО ВОНИ ДОМОВЛЯЛИСЬ ,ПРЯМО ЗНАТОКИ !!!Можна подумати ,що "свічку держали" коли вони домовлялись !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Все думали, что Зеленский комик, а оказалось, что он великий и могучий властелин мира.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel