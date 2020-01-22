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22 января • обновлено в 13:26
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Трамп может встретиться с Зеленским в Давосе: появились первые детали

1.6т
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Президент США Дональд Трамп сказал, что все же готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом он сказал в интервью Wall Street Journal на полях мероприятия. "Я думаю, что он действительно отличный парень..." – высказался американский лидер об украинском коллеге.

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Трамп может встретиться с Зеленским в Давосе: первые детали

По его словам, встреча не была запланирована, однако он открыт к переговорам тет-а-тет. "Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что это (двусторонняя встреча – Ред.) запланировано", – так дословно прозвучал его ответ на соответствующий вопрос.

Отмечается, что накануне форума Белый дом разослал свое расписание, в котором и вправду не упоминается имя Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Экономический форум в Давосе Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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Куни Чан
Куни Чан
Ага чтоб опять к Путину отправили?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как преланная собака, будет ждать что хозяин косточку покинет или за ушком почешет. А может и пинка даст. Участь нерабов ждать, что хозяин сделает
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Хо Хол
Хо Хол
КРЕМЛЬ В ИСТЕРИКЕ!
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2
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Ку Алексей
Ку Алексей
Хо Хол, Кремль в панике!
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