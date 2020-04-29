Трамп может сдать Украину Путину уже этим летом – сокурсник главы РФ

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России и "парализовать" Пентагон на пять дней, чтобы дать главе РФ Владимиру Путину возможность летом этого года покорить одну из стран Балтии, Украину и Беларусь.

Это будет его ответом на "услугу" Кремля. Такой прогноз сделал бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец, сообщает "Гордон".

"Путин предложил Трампу феерическую сделку по оказанию помощи на предстоящих президентских выборах. Для этого спецслужбы РФ через Украину реализуют "убийственный компромат" на Байдена", – заявил он.

Путин и Трамп

По его мнению, трудно найти более страшное обвинение в адрес Трампа и Путина. Но еще совсем недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти прямых улик, подтверждающих сговор между людьми обоих лидеров в ходе прошлых президентских выборов.

"В результате демократам не удалось отрешить Трампа от власти. И вот теперь его врагам делается царский подарок: им открытым текстом сообщается "из Кремля", что прямо сейчас Путин втягивает Трампа в сговор, в ходе которого тот должен совершить государственную измену ради переизбрания на второй срок", – подчеркнул Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны "очень хорошие отношения" с Россией.

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