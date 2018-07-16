Трамп может разболтать Путину секретные данные - Times

Встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Хельсинки вызывает опасения у ближайших союзников Америки.

По информации The Times, существует вероятность того, что без госсекретаря или советника по нацбезопасности глава Белого дома может нечаянно раскрыть информацию, которая может поставить под удар западную разведку.

Отмечается, что Трамп может выдать секретные данные, пытаясь установить партнерские отношения с российским лидером.

Издание напомнило, что ранее глава США пообещал вспомнить о том, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

"Если Путин будет отрицать вмешательства, как он это делал раньше, существуют опасения, что лидер Соединенных Штатов может выдать данные разведки, которыми с ним поделились, чтобы заставить главу Кремля признаться (в попытках повлиять на исход президентских выборов в США – ред. ) – сказано в материале.

В свою очередь правительство Великобритании надеется, что Трамп также поднимет вопрос о причастности РФ к отравлению шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Уверенность Лондона в причастности Москвы частично основывается на секретных данных, которые, возможно, были переданы США, но не оглашались, говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне встречи Трампу дали совет, как доминировать над Путиным.