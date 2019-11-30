Трамп лучше Линкольна? В США всплыл неожиданный опрос

Большинство республиканцев считают президента Дональда Трампа лучше 16-го главы государства Авраама Линкольна.

Как передает в телеграм-канале "Карточный домик", в последнем опросе от The Economist and YouGov 53% республиканцев ответили, что в целом Трамп является лучшим лидером, чем Линкольн, в послужном списке которого отмена рабства и победа в гражданской войне против Конфедерации.

Республиканцы также оценили заслуги Трампа выше, чем Джорджа Буша, Ричарда Никсона и Дуайта Эйзенхауэра.

Однако Рональд Рейган уверенно продолжает лидировать. Интересно, что именно его слоган "Let’s Make America Great Again" [Сделаем Америку великой снова] позаимствовал Трамп в начале своей кампании.

Линкольн и Трамп

Дональд Трамп

Как писал OBOZREVATEL, Трампа вряд ли отстранят от должности до выборов 2020 года, а импичмент может только мобилизовать консервативный электорат и способствовать его переизбранию.

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