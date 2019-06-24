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Трамп атаковал ракетные системы Ирана: что известно

12.1тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трампдал отмашку провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет.

Такое решение было принято после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что кибератака была совершена в ночь на 21 июня. Американцы мощно ударили по иранских ракетных системах. Координировало операцию Центральное командование США.

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zn.ua

Таким образом, пишет издание, удалось избежать человеческих жертв, которые непременно было бы, согласись бы Трамп на обычный удар.

"Эта операция увеличивает растущую иранскую киберугрозу, но также служит для защиты военно-морского флота Соединенных Штатов и морских операций в Ормузском проливе", – сказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по кибербезопасности в администрации Трампа Томас Боссерт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД).

В ответ на это Трамп заявил, что в случае военного столкновения американских и иранских сил будет "разрушение", которого Иран ранее "никогда не видел".

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Тема
Угроза Третьей мировой войны
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Успокойся, аффтар. Приведи свой рабский мосг в адекватное состояние, вдохни поглубже а уж после начинай мощно подхрюкивать хозяевам. И не засовывай сразу оба амеровских яйца в рот, вылизывай по одному а то с двумя у тебя путаница в словах.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Эта операция увеличивает растущую иранскую киберугрозу,"... Мы говорит, атаковали первыми, а то вдруг Иран атакует... Д.Б. Потопят амерам пару АУГ, потом будут плакать и рассказывать что демократия в опасности. .
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Американцы мощно ударили по иранских ракетных системах." Уродцы дуркаинские, вы уже, как я погляжу, грамотно писать ни на русском, ни на мове своей не в состоянии.
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