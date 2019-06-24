Трамп атаковал ракетные системы Ирана: что известно

Президент США Дональд Трампдал отмашку провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет.

Такое решение было принято после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что кибератака была совершена в ночь на 21 июня. Американцы мощно ударили по иранских ракетных системах. Координировало операцию Центральное командование США.

США нанесли киберудар по ракетных системам Ирана zn.ua

Таким образом, пишет издание, удалось избежать человеческих жертв, которые непременно было бы, согласись бы Трамп на обычный удар.

"Эта операция увеличивает растущую иранскую киберугрозу, но также служит для защиты военно-морского флота Соединенных Штатов и морских операций в Ормузском проливе", – сказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по кибербезопасности в администрации Трампа Томас Боссерт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД).

В ответ на это Трамп заявил, что в случае военного столкновения американских и иранских сил будет "разрушение", которого Иран ранее "никогда не видел".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал