Трагедия рейса PS 752 украинской авиакомпании "МАУ", уничтоженного иранским расчетом сил ПВО КСИР из поставленного в обход международных санкций российского зенитно-ракетного комплекса "ТОР-М1", стала лишним доказательством того, что РФ и Иран – реальная "ось зла". Впрочем, после уничтожения кадровыми военнослужащими ВС РФ рейса МН17 и военнослужащими Корпуса стражей исламской революции Боинга "МАУ", правящие режимы этих государств, скорее, сами становятся террористическими организациями, а не их спонсорами.

В первом случае государство-террорист ушло в полный отказ от совершенного преступления, суд по которому состоится уже 9 марта нынешнего года, и надеюсь, установит настоящих виновников. Режиму аятолл под давлением остального мира уже на третий день после трагедии, 11 января, пришлось признать свою вину. Естественно с нелепыми оговорками, типа косвенной вины США, по военным базам которых двумя часами ранее трагедии Иран нанес ракетные удары.

Обнародованные вчера "Телевизионной службой новостей" студии 1+1 записи переговоров диспетчера и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Ейрлайнз", заходившего на посадку, подтверждают факт уничтожения борта МАУ иранскими ракетами. Цинизма ситуации добавляет тот факт, что уже зная о применении средств ПВО против гражданского самолета, из аэропорта успокаивают летчиков очевидцев, что им ничего не грозит. Теперь становится окончательно ясно, почему же иранская сторона отказывается передавать бортовые самописцы Украине. Доказательства, как говорится, налицо.

Предполагая подобное развитие ситуации группа "Информационное Сопротивление" отслеживала все нарративы, попадающие в информационное пространство по трагедии PS 752. Вот этапы тематического наполнения инфополя всеми заинтересованными сторонами:

- Самые ранние сообщения про авиакатастрофу, которые основывались на информации из социальных сетей про сам факт катастрофы, возможность случайного поражения иранскими средствами ПВО. СМИ оперировали фактическими видеозаписями и фотографиями горящего авиалайнера в полете и с места падения. На тот момент среди опубликованной информации – визуальная информация про траекторию падения украинского самолета, моменты запуска иранских зенитных ракет, вид обломков самолета, вещей пассажиров и, главное, головная часть системы наведения иранской ракеты ЗРК "Тор" в районе авиакатастрофы;

- Следующий этап, длившийся три дня, характеризовался первичными, сознательно неправдивыми пропагандистскими заявлениями официальных лиц и прессы Ирана про "технический характер авиакатастрофы", вследствие неисправности самолета и про "ошибку пилотов" в сложных условиях пилотирования. Появилось большое количество версий в международной прессе со ссылкой на разные источники и доминирующим нарративом уничтожения самолета Ираном вследствие ракетной атаки ЗРК. Разные страны, в соответствии с национальными интересами, давали разные трактовки обстоятельств трагедии. Официальные лица и пресса Канады, США, Великобритании, представители НАТО заявили о непреднамеренное уничтожение самолета Ираном. Российские комментаторы события, в том числе официальные лица разного уровня, подавали факт авиакатастрофы хотя и с обозначением вины Ирана с запуском ракет ЗРК против гражданского самолета, однако делали акцент на косвенную вину США, подавали конспирологические версии влияния на системы управления ПВО Ирана со стороны США.

- 11.01.2020 под давлением неопровержимых доказательств использования ЗРК против самолета гражданской авиации рейса PS 752 Иран признал свою вину, но акцент был сделан на непреднамеренности и косвенной вине США.

После этого начался наиболее важный этапдля установления объективных фактов авиакатастрофы, наказания виновных и выплаты компенсаций пострадавшим, а также недопущения подобных трагических событий в будущем.

Так, мировые и украинские официальные лица, а также СМИ делали следующие посылы:

- сочувствие пострадавшим;

- обеспечение справедливого беспристрастного международного расследования, наказания виновных;

- Иран должен передать авиационные регистраторы параметров и режима полета самолета, так называемые "черные ящики", Украине и выплатить надлежащие компенсации;

- обеспечение безопасности полетов в будущем, требования недопущения таких трагедий в будущем, в т.ч. путем установления соответствующих международных режимов контроля передачи вооружений;

Отдельно выносим за скобки первоначальную "странную" реакцию нашей стороны, суть которой впоследствии объяснили Президент Украины и секретарь РНБО.

Иран, в свою очередь, работал на снижение внешней и внутренней политической напряженности по факту трагедии, которая несет опасность для правящего режима. Их нарративы свидетельствуют об однозначном затягивании расследования, недопущении передачи "черных ящиков" за рубеж, а также о проведение внутреннего, а не международного расследования и суда над виновными. Также упор на идеологически выгодной трактовке события, в том числе какой-то сопутствующей "вины Америки".

Отдельно следует упомянуть странные в данной ситуации призывы военного командования Ирана про необходимость усовершенствования и обновления систем ПВО Ирана, в том числе закупки более современных ЗРК, скорее всего в РФ.

Далее началась дипломатическо-бюрократическая торговля по поводу расшифровки "черных ящиков", что нашло свое тенденциозное отображение в иранских СМИ, в том числе англоязычному интернет-ресурсе mehrnews.com.Факты и подача сообщений иранской прессой, заявления иранских официальных лиц, однозначно свидетельствуют, что Иран взял на вооружение стратегию затягивания процесса расследования и погружения его в бюрократическую волокиту согласований процедур. Признаком этого является уже озвученный отказ от передачи "черных ящиков" Украине и другим странам, призывов по "исключению политизации авиакатастрофы", а также непризнание двойного гражданства погибших пассажиров иранского происхождения с целью избежания значительных выплат. Большинство противоречивых и парадоксальных заявлений официального Ирана, в том числе про мнимые неправильные действия украинских пилотов рейса PS 752, про необходимость расшифровки "черных ящиков" сбитого украинского самолета именно в Иране и невыдачи их Украине были озвучены второстепенным и лично заинтересованным в сокрытии фактов иранским министром дорог М.Ислами (Mohammad Eslami).

Этот же иранский ресурс озвучил явно фальшивую версию, взятую с "американского" блога https://www.veteranstoday.com поданную "ветераном ЦРУ США" неким "Яном Гринхолом" (Ian Greenhalgh)

про "специальную операцию спецслужб Запада против Ирана с использованием украинского самолета, которая включала в себя удаленный перехват и манипулирование его управлением".

В данном контекстеследует отметить, что псевдоамериканский англоязычный ресурсhttps://www.veteranstoday.com явно используется российской разведкой для проведения операций дезинформации и влияния "под чужим флагом", в том числе против Украины, США и других стран НАТО.

Традиционно отличились российские пропагандисты, имеющие богатейший опыт оправдания военных преступлений и преступлений против человечности. Информационные посылы России, являющейся союзником Ирана и поставщиком вооружения в эту страну, с самого начала придерживались выбранной линии про "непреднамеренную вину Ирана, в которой лежит значительная часть вины США". При этом российская пресса и официальные лица пытались всячески отмежеваться от аналогий с признанием вины за авиакатастрофу в контексте преступного уничтожения 17 июля 2014 года военными РФ малазийского самолета Boeing 777 "Malaysia Airlines" рейса

MH 17 в схожих условиях над украинским Донбассом.

Издание "Известия", известное, прежде всего, своими традиционными связями с российской внешней разведкой, акцентирует внимание на отказе ЕС вводить санкции против Ирана за авиакатастрофу.

Российский пропагандистский ресурс "Свободная пресса" абсолютно бездоказательно связывает факт авиакатастрофы в Иране с полетами самолета Путина в Сирию и соседнюю Турцию и якобы "охотой на него" неких враждебных сил. Кроме того, раскрывается деятельность американских вооруженных сил в регионе перед трагедией, в том числе полет шести американских боевых самолетов-"невидимок" F-35 у границ с Ираном после иранской ракетной атаки на военные базы США в Ираке, якобы обнаруженный российскими ПВО.

Имитирующий украинское происхождение российский пропагандистский ресурс https://strana.ua/ акцентирует внимание на том, "почему Тегеран сразу не закрыл небо для гражданской авиации?" Иран обстрелял той ночью базы США в Ираке и не мог не понимать, что есть вероятность ответной атаки. Канал делает вывод – "тут может быть лишь одно объяснение – никакой "ответки" от американцев на самом деле не ждали, поскольку обстрел был больше на публику, чтобы формально отомстить за убийство в Ираке иранского генерала Сулеймани. То есть на самом деле был, вероятно, договорняк между Ираном и США, чтобы сохранить лицо, не начиная реальной войны".

Российские СМИ, на фоне авиакатастрофы в Иране, также информационно сопровождают тему возможного увеличения продаж систем ПВО, в том числе новейших российских ЗРК, для стран этого региона. Это может вызвать еще большие риски для полетов гражданской авиации в этом неспокойном регионе, учитывая авторитарный характер правящих региональных правительств и увеличение там количества российских военных советников.

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Выходит, что каждая сторона информационной войны по факту уничтожения украинского самолета в иранском небе преследует свои цели. Так в интересах России и Ирана полностью обелиться от данного преступления, чтобы не нести санкционных и прочих утрат. Но это уже вряд ли получится. Что поможет странам остального мира сделать систему воздушных перелетов более безопасной и тщательней контролировать экспорт вооружения агрессивным режимам.

Я надеюсь, что все-таки будет проведено тщательнейшее расследование причин трагедии с наказанием всех виновных и прочими вытекающими последствиями. Наблюдаем дальше.

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