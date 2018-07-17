Трагедия МН17: в ЕС потребовали от России признания

Россия должна признать свою ответственность за катастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Об этом сказано в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном пресс-службой Совета ЕС.
"24 мая Совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к заключению, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит МН17, без всякого сомнения принадлежал вооруженным силам Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Она отметила, что Евросоюз поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН № 2166 с требованием привлечь к ответственности всех виновных в трагедии МН17.
Могерини также призвала Россию признать свою ответственность.
"Мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств", - подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению малайзийского лайнера, в результате чего погибли 298 человек.
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