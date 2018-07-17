Трагедия МН17: в ЕС потребовали от России признания

Россия должна признать свою ответственность за катастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сказано в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном пресс-службой Совета ЕС.

"24 мая Совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к заключению, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит МН17, без всякого сомнения принадлежал вооруженным силам Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Она отметила, что Евросоюз поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН № 2166 с требованием привлечь к ответственности всех виновных в трагедии МН17.

Могерини также призвала Россию признать свою ответственность.

"Мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению малайзийского лайнера, в результате чего погибли 298 человек.