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Трагедия МН17: в ЕС потребовали от России признания

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Россия должна признать свою ответственность за катастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сказано в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном пресс-службой Совета ЕС.

"24 мая Совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к заключению, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит МН17, без всякого сомнения принадлежал вооруженным силам Российской Федерации", - говорится в заявлении.

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Она отметила, что Евросоюз поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН № 2166 с требованием привлечь к ответственности всех виновных в трагедии МН17.

Могерини также призвала Россию признать свою ответственность.

"Мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению малайзийского лайнера, в результате чего погибли 298 человек.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Федерика Могерини
Место
Россия
Объект
МН17
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Васильев Александр
Васильев Александр
Бесполезно.. Эти твари не признают. Равно как они сейчас орут, что Крым они не аннексировали и в Украину не вторгались. Эти убийцы и дальше будут истошно блажить «а вы дакажыте!»™, «у вас нет объективных даказатильств!»™, «вы фсё врети!»™. Гопническая за}{уйловщина никогда не признается в своих выкрутасах. Эти выблядки понимают только язык силы – отключение от SWIFT, полное торговое эмбарго, максимальная международная изоляция.
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