"Топить!" На росТВ разразились громкими угрозами к ВМС Украины

На российском телевидении истерично отреагировали на задержание судна страны-агрессора "Механик Погодин" в порту Херсона и пригрозили Украине применением оружия, а также потоплением кораблей ее Военно-морских сил (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, кремлевский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко нагло заявил, что о таких планах Россия должна официально поставить в известность все мировое сообщество, включая Украину. Свое бредовое предложение он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы должны официально уведомить все международные организации и официальный Киев, что в случае попыток захвата, конвоирования и насилия над российскими и другими торговыми и рыбопромысловыми судами, Россия оставляет за собой право силой оружия подавить любые "пиратские вылазки" со стороны ВМС Украины и украинских пограничников. Это должна быть не просто угроза, мы должны продемонстрировать реально в случае необходимости готовность пресечь подобные действия со стороны Украины!" — наигранно самоуверенно высказался пропагандист.

Кроме того, он озвучил еще одну наглую инициативу: по мнению Коротченко, в акватории Азовского и Черного морей должны быть развернуты на постоянной основе боевые корабли и катера пограничной службы, ФСБ России и Черноморского флота.

"А если уведомления и оповещения не помогают, если Украина продолжает попытки захвата наших торговых и других мирных судов — топить украинских пиратов!" — самоуверенно подытожил свою дикую речь Коротченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Государственной Думы России Леонид Калашников заявил, что в случае, если Украина решит оказывать военное сопротивление провокациям страны-агрессора в Азовском море, последняя будет уничтожать технику и военных ВСУ.