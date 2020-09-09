Топ-пропагандистка Кремля опозорилась сюжетом о "мирном" Минске: показательные кадры

Симоньян заявила, что в Минске все мирно.

Топ-пропагандистку Кремля, главного редактора российского канала RT Маргариту Симоньян, которая накануне ездила в Беларусь на интервью к Лукашенко, уличили во лжи о ситуации в стране.

Так, во время прямого включения из Минска, она заявила об отсутствии протестов, в то время как на втором плане силовики задерживали митингующих. Видео опубликовал российский Telegram-канал MDK (чтобы посмотреть, дскролльте новость до конца).

"Слева российская журналистка рассказывает, что в Минске очень спокойно и нет никаких протестующих. Справа женщинам и старикам заламывают руки, бросают на землю, тащат в автозак", – подписали ролик в сети.

В сюжете Симоньян говорит о том, что за сутки пребывания в столице Беларуси она с коллегами не заметила ни одного признака присутствия протестов. Минск, по ее словам, "не производит впечатления революционного города".

"Все спокойно, очень чисто. Европейский город, безопасный. Люди ходят, улыбаются", – заявила она, похвалившись, что ее там узнают и относятся приветливо.

Скриншот. Telegram-канал MDK

Telegram-канал высмеял и стандартную реакцию пропагандистов РФ на случаи, когда их ловят на лжи.

"Но это другое, сами понимаете", – пошутили авторы.

Отметим также, что в сети распространили показательное фото с протестов в Беларуси. На снимке авторства Евгения Ерчака видно, как белорусские силовики оцепили мирных протестующих, в частности, женщин. В сети подчеркнули, что храбрость белорусских женщин, выступающих против полицейского произвола Лукашенко, поистине поразительна – в их взглядах нет страха.

Женщины стоят в сцепке перед силовиками в Беларуси. Twitter NEXTA

"Лукашенко позорище", "А вот реально же. Женщина слева немного опасается, но это нормально в данной ситуации. Прям вот страха – нет совсем. Респект", "Зато есть ненависть", "В их взгляде сила", "Как-будто фото 1941 года в цвете", "Немцы в городе. Так говорили в фильмах о войне", "Очень мощное фото", "Надеюсь, скоро увидим, как эти "самые гуманные" будут сопли жевать на скамье подсудимых", – комментируют пользователи Twitter.

Реакция пользователей сети на фото. Twitter Vladlen Los

Реакция пользователей сети. Twitter Vladlen Los

Комментарии пользователей. Twitter Vladlen Los

Комментарии под фото. Twitter Vladlen Los

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 8 сентября произошли жесткие задержания участников акции в поддержку члена оппозиционного координационного совета Марии Колесниковой. ОМОНовцы в балаклавах хватали людей, пытаясь завести их в автозаки. Некоторые протестующие сопротивлялись, начались столкновения. Граждан жестко кидали на землю, женщинам заламывали руки.

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