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4 января • обновлено в 17:22
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Только наследники: Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото

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Британская королевская семья опубликовала в соцсетях семейный портрет, на котором изображена королева Елизавета II и ее наследники, и поздравила людей с началом нового десятилетия.

Фото появилось на официальных страницах семьи в Instagram и Facebook. Портрет был сделан Ранальдом Маккечни в Тронном зале Букингемского дворца.

"Счастливого Нового года! Новый портрет королевы, принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был опубликован, чтобы отметить начало нового десятилетия. Желаем всем счастливого и здорового 2020 года!" – говорится в посте.

Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото

Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото

Facebook/The Royal Family

В Instagram фото насобирало более миллиона лайков, а в Facebook – еще 200 тысяч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, королевская семья Великобритании во главе с Елизаветой II показала, как отмечает Рождество.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
Тег
Новый Год-2020
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