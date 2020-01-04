Только наследники: Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото

Британская королевская семья опубликовала в соцсетях семейный портрет, на котором изображена королева Елизавета II и ее наследники, и поздравила людей с началом нового десятилетия.

Фото появилось на официальных страницах семьи в Instagram и Facebook. Портрет был сделан Ранальдом Маккечни в Тронном зале Букингемского дворца.

"Счастливого Нового года! Новый портрет королевы, принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был опубликован, чтобы отметить начало нового десятилетия. Желаем всем счастливого и здорового 2020 года!" – говорится в посте.

Елизавета II поздравила с новым десятилетием семейным фото Facebook/The Royal Family

В Instagram фото насобирало более миллиона лайков, а в Facebook – еще 200 тысяч.

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