Тихановская заявила, что готова руководить Беларусью 45 дней

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в течение 45 дней – по ее мнению, именно столько в стране должен продлиться переходный период.

Об этом политик сказал в интервью TUT.BY. Она также пообещала представить концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы и ряд экономических программ.

Тихановская напомнила, что на протяжении всей своей предвыборной кампании она заявляла, что Беларусь должна прийти к новым выборам. По ее словам, сейчас появилась команда и разработаны документы, дающие возможность это сделать осознанно.

"И так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят", – отметила она.

На вопрос журналиста, считает ли она себя будущим руководителем Беларуси, Тихановская ответила так: "Руководителем на 45 дней, надеюсь".

При этом советник по международным вопросам Тихановской Франак Вячорка уточнил, что переходный период может занять больше, чем 45 дней.

"Это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Конечно, это время может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось. Но наша задача — как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции", – сказал он.

По мнению Тихановской, все начнется с переговоров с представителями власти.

"И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан", – сказала она.

По ее мнению, сколько времени она будет возглавлять Беларусь – вопрос открытый, а вот программу помощи и проект конституционной реформы оппозиционерка пообещала обнародовать в ближайшее время.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.

Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, Тихановская заняла второе место с 10,1% голосов.

По данным альтернативных экзит-полов, оппозиционерка уверенно победила.

Силовики жестоко разгоняли акции протеста в Беларуси. При этом использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.

По официальным данным, погибли четыре участника митингов, по данным Тихановской – восемь.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию. США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия не признали ее.

2 октября Европейский союз ввел санкции против 40 представителей власти Беларуси, 6 ноября – против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Украина также присоединилась к ним.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Тихановской, режим нелегитимного президента Беларуси Лукашенко уже разваливается.

Об этом политик сказала в видеообращении к народу, размещенном на ее YouTube-канале. По мнению Тихановской, после этапа давления и протеста неминуемо начнется этап диалога.